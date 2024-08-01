Трамп заявил о провальной попытке Харрис сдержать конфликт на Украине

Вице-президента Соединенных Штатов Америки Камалу Харрис до начала спецоперации (СВО) на Украине «отправляли» на разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы предотвратить вооруженный конфликт.
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