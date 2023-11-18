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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Подробности о Final Fantasy VII Rebirth от Square Enix — модные чокобо и парные атаки Разрабо...

Подробности о Final Fantasy VII Rebirth от Square Enix — модные чокобо и парные атаки Разрабо...

Подробности о Final Fantasy VII Rebirth от Square Enix — модные чокобо и парные атакиРазработчик и издатель видеоигр, Square Enix, на своем сайте рассказал больше деталей о грядущем продолжении культовой приключенческой игры Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth, релиз которого назначен на 29 февраля следующего года.

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