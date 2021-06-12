«Я гей, и моя история все еще пишется». Джейсон Браун сделал каминг-аут

Американский фигурист Джейсон Браун признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. «Я вырос в окружении красивых, творческих, сильных, гордых, успешных и поддерживающих ЛГБТК+ людей, которые служили мне образами для подражания.
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