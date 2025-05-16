Silicon Power выпустила высокопроизводительную память XPOWER Cyclone DDR5 C...

Silicon Power выпустила высокопроизводительную память XPOWER Cyclone DDR5 CUDIMM со скоростью до 9200 МТ/сSilicon Power представила новую память DDR5 в рамках своей игровой серии XPOWER Cyclone: XPOWER Cyclone DDR5 RGB CUDIMM и XPOWER Cyclone DDR5 RGB UDIMM.
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