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Иран передал США через Катар условия для прекращения войны

Иран передал США через Катар условия для прекращения войны

Иран передал США через Катар свои условия для прекращения военных действий. Среди них - остановка боевых действий на всех направлениях, разблокировка замороженных иранских активов, а также снятие морской блокады.

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