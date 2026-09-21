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Царьград

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Ведущий не успел "прикрыть трусики" Волочковой во время шпагата в клубе. Новый скандал?

Ведущий не успел "прикрыть трусики" Волочковой во время шпагата в клубе. Новый скандал?

Анастасия Волочкова веселилась в столичном клубе в компании ведущего Никиты Никитина, и произошёл казус.

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