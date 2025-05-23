Последний звонок обойдется родителям в 13 тысяч: расходы растут!

Образ школьника на последний звонок может стоить родителям до 13 тысяч рублей. Согласно аналитике "Чек Индекс", спрос на усложненное оформление залов и услуги фотографов вырос, вместе с ценами на декорирование, фотосессии и ведение мероприятий.