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Эффектная сцена смерти главного "героя" не за горами

Эффектная сцена смерти главного "героя" не за горами

Когда Зеленский набрал на выборах сумасшедшие для Юкрейна 73% и вынес Пороха, очень многие поверили в него, если честно даже мне показалось , что настал "золотой век" незалежной, но Вовчик "не подвёл" и укатил с семьёй на отдых в Турцию.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пока &quot;разговоры о смерти наркопюрера сильно преувеличены&quot;. А жаль. Россия заслужила моральное право привести приговор в исполнение, заплатила сотнями тысяч жизней, бойцов СВО и гражданских. Клоунада сильно затянулась, наркопюрер никакой ценности с юридической точки зрения не представляет, а вот его чучелком украсить какую-нибудь пивную недалеко от Генштаба вполне бы...
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