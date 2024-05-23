Когда Зеленский набрал на выборах сумасшедшие для Юкрейна 73% и вынес Пороха, очень многие поверили в него, если честно даже мне показалось , что настал "золотой век" незалежной, но Вовчик "не подвёл" и укатил с семьёй на отдых в Турцию.
Эффектная сцена смерти главного "героя" не за горами
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пока "разговоры о смерти наркопюрера сильно преувеличены". А жаль. Россия заслужила моральное право привести приговор в исполнение, заплатила сотнями тысяч жизней, бойцов СВО и гражданских. Клоунада сильно затянулась, наркопюрер никакой ценности с юридической точки зрения не представляет, а вот его чучелком украсить какую-нибудь пивную недалеко от Генштаба вполне бы...
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