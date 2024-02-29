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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае состоялось торжественное вручение новых патрульных автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в автопарк региональной Госавтоинспекции поступили 25 новых автомобилей «HAVAL F7».

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