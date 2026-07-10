Ад для ВСУ: в Польше поразились "зонам смерти" под Славянском

Польское издание Polityka сообщает, что «пояс донбасских крепостей», включая Славянск и Краматорск, стал ключевой точкой противостояния, потеря которой нанесет сокрушительный удар по моральному духу украинской армии и окончательно разрушит надежды Киева на успех.