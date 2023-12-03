Чинчеро расположен примерно в 30 км к северу от Куско, Перу.Считается, что город был построен на более древних руинах народа Аямарка, который предшествовал инкам.
Чинчеро
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Чинчеро расположен примерно в 30 км к северу от Куско, Перу.Считается, что город был построен на более древних руинах народа Аямарка, который предшествовал инкам.
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