Экс-полицейского с подельником судят за вымогательство денег у торговца с Хилка

Свою вину подсудимые отрицают. В Новосибирске суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции и его подельника – по обвинению в вымогательстве трех миллионов рублей у торговца с Хилокского рынка.
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