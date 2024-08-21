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Глава региона принял участие в церемонии открытия памятника Героям Отечества в сквере Воинской доблести города Муравленко

Глава региона принял участие в церемонии открытия памятника Героям Отечества в сквере Воинской доблести города Муравленко

Дмитрий Артюхов принял участие в торжественном открытии памятника Героям Отечества в Муравленко. Этот монумент стал первым в городе, посвященным героям специальной военной операции, и был установлен в сквере Воинской доблести.

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