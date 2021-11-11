Сапёры ЮВО в 2021 году уничтожили более 20 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Сапёры ЮВО в 2021 году уничтожили более 20 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Саперы ЮВО выполнили порядка 1,3 тыс. заявок от военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

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