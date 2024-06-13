Представитель МОК Адамс: мы получаем много информации о россиянах от украинцев

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что процедура получения нейтрального статуса российскими атлетами занимает много времени из-за того, что проверка спортсменов проходит очень тщательно, передает ТАСС.
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