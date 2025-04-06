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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» и «Рома» забили меньше 3 голов в 5 очных матчах подряд. 1.67 – продление тренда

«Ювентус» и «Рома» забили меньше 3 голов в 5 очных матчах подряд. 1.67 – продление тренда

«Рома» примет «Ювентус» в 31-м туре Серии А. «Рома» – фаворит с коэффициентом 2.55. На «Ювентус» можно поставить за 3.

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