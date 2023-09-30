Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Ещё ничего не сделано, а уже что-пророчат. Ничего не измениться, ода говорил я.Пушков: Победа Sm...
  • Андрей Сим
    Заводы могут стать законной целью, если запускаться ракеты будут с их территории. А вот все железнодорожные и автомоб...Медведев: Заводы ...
  • Андрей Сим
    Следующий этап - ломка, как у наркомана. К старой Украине возврата нет. Сейчас идет хирургическая операция по отделен...Депутат Рады Гонч...

Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР

Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин выступил с заявлением о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы во время осуществления обстрела территории района, расположенного под Горловкой в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх