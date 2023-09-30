Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин выступил с заявлением о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы во время осуществления обстрела территории района, расположенного под Горловкой в ДНР.