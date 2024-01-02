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Добрый Мир

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Шансы одесситов — на фронт или в бомжи 

Шансы одесситов — на фронт или в бомжи 

Так как череда традиционных праздничных дроново-ракетных атак на Одессу идет своим ходом, руководство города вынуждено позировать «на камеры», изображая мыследеятельность — «во-о-от это масштабы разрушений!», и скорбь — «во-о-от этому жилью теперь точно трындец!».

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