Клаксон
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Клаксон

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Представлен новый обвес для Lamborghini Revuelto

Представлен новый обвес для Lamborghini Revuelto

Тайваньский тюнер Zacoe представил карбоновый обвес для Lamborghini Revuelto. По словам тюнера, дизайн был вдохновлен истребителями-невидимками, что добавило визуальной драматичности итальянскому суперкару Lamborghini Revuelto.

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