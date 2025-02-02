Представлен новый обвес для Lamborghini Revuelto

Тайваньский тюнер Zacoe представил карбоновый обвес для Lamborghini Revuelto. По словам тюнера, дизайн был вдохновлен истребителями-невидимками, что добавило визуальной драматичности итальянскому суперкару Lamborghini Revuelto.
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