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Пользователям стала доступна новая подписка Game Pass Standard

Пользователям стала доступна новая подписка Game Pass Standard

Microsoft анонсировала запуск нового тарифного плана Game Pass Standard, который включает в себя стандартную библиотеку игр и доступ к многопользовательскому режиму на консолях Xbox, но без доступа к новым релизам.

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