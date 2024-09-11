Пользователям стала доступна новая подписка Game Pass Standard

Microsoft анонсировала запуск нового тарифного плана Game Pass Standard, который включает в себя стандартную библиотеку игр и доступ к многопользовательскому режиму на консолях Xbox, но без доступа к новым релизам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии