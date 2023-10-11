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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Красивой может стать любая, а моделью - единицы. Зачем детей отдают в школы моды

Красивой может стать любая, а моделью - единицы. Зачем детей отдают в школы моды

Внешняя красота в сфере моды — не главное качество Практически каждая девушка когда-нибудь мечтала стать моделью: выйти на подиум в роскошном платье, путешествовать по миру, принимать участие в фотосессиях и быть идеалом красоты для миллионов людей.

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