Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность директора коммерческой организации, осуществляющей розничную торговлю автозапчастями, и лица, фактически выполнявшего функции ее руководителя.
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