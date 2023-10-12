Многодетный отец Евгений Тепляков подал документы на льготное жилье и озвучил свой доход

«Приходится очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов», — заявляет отец вундеркиндов Многодетный отец Евгений Тепляков в своем YouTube-канале «Учимся с Алисой» решил поделиться радостью: он наконец-то подал документы на улучшение жилищных условий, тем самым фактически признав свою семью нуждающейся в господдержке.