В Ижевске выставили на продажу американский седан Lincoln Town Car 1985 года выпуска. Как сообщил «Коммерсантъ», стоимость автомобиля, ставшего культовым благодаря российскому сериалу «Бригада», составляет 3 млн рублей.
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