Русская регулировщица со знаменитой фотографии взятого Берлина скончалась в возрасте 100 лет

Умерла знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна Мария Лиманская.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о смерти известной на весь мир ветерана Великой Отечественной войны Марии Лиманской.
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