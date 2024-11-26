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Русская регулировщица со знаменитой фотографии взятого Берлина скончалась в возрасте 100 лет

Русская регулировщица со знаменитой фотографии взятого Берлина скончалась в возрасте 100 лет

Умерла знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна Мария Лиманская.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о смерти известной на весь мир ветерана Великой Отечественной войны Марии Лиманской.

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