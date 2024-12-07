У Лукашенко есть свой ядерный чемоданчик с красной кнопкой – Вольфович

Президент Беларуси Александр Лукашенко имеет свой «ядерный чемоданчик» и «красную кнопку», заявил секретарь Совбеза республики Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.
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