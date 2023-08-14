ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Лицемерие и цинизм — вот два качества тех, кого мы в 90-ых чуть ли не боготворили (а кто их боготварил в в 90-х ? )

Лицемерие и цинизм — вот два качества тех, кого мы в 90-ых чуть ли не боготворили (а кто их боготварил в в 90-х ? )

Лицемерие и цинизм — вот два качества тех, кого мы в 90-ых чуть ли не боготворили (а кто их боготварил в в 90-х ? ) Москва односторонними изменениями контрактов на поставку газа ставит под угрозу десятилетия энергетических отношений с Германией и ЕС, заявил глава Восточного комитета германской экономики Хермес.

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Комментарии
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петр кузнецов
бывает что руки растут не с того места ,а что бы голова росла не с того места вместе с руками... - это  деградация умственных способностей и логики их мышления ведь голова  то не с того места думает....
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23 час.
Владимир Карпов
Так всё это было понятно уже давно !!! Жаль, что до многих это только сейчас доходит, да и то не до всех...!!!
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21 час.

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