Лицемерие и цинизм — вот два качества тех, кого мы в 90-ых чуть ли не боготворили (а кто их боготварил в в 90-х ? )
Лицемерие и цинизм — вот два качества тех, кого мы в 90-ых чуть ли не боготворили (а кто их боготварил в в 90-х ? )
Москва односторонними изменениями контрактов на поставку газа ставит под угрозу десятилетия энергетических отношений с Германией и ЕС, заявил глава Восточного комитета германской экономики Хермес.
Комментарии
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бывает что руки растут не с того места ,а что бы голова росла не с того места вместе с руками... - это деградация умственных способностей и логики их мышления ведь голова то не с того места думает....
Так всё это было понятно уже давно !!! Жаль, что до многих это только сейчас доходит, да и то не до всех...!!!
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