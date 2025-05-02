Туск: Жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику

Польский премьер Дональд Туск заявил о возвращении в глобальную политику жестокости и эгоизма. Своё мнение на этот счёт глава кабмина республики выразил в телеобращении к нации, назвав наступившие время трудными.
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