Камешковский суд взыскал 320 тысяч за незаконную охоту на лося

Мужчина незаконно охотился на лося без разрешения, размер ущерба охотничьим ресурсам составил 400 000 рублей, суд постановил взыскать с него оставшуюся после частичной компенсации сумму — 320 000 рублей.
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