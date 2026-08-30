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Владимирские новости

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Камешковский суд взыскал 320 тысяч за незаконную охоту на лося

Камешковский суд взыскал 320 тысяч за незаконную охоту на лося

Мужчина незаконно охотился на лося без разрешения, размер ущерба охотничьим ресурсам составил 400 000 рублей, суд постановил взыскать с него оставшуюся после частичной компенсации сумму — 320 000 рублей.

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