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Аргументы и Факты

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Захарова назвала актуальной просьбу МИД эвакуировать дипломатов из Киева

Захарова назвала актуальной просьбу МИД эвакуировать дипломатов из Киева

Рекомендация МИД России иностранному дипломатическому корпусу и гражданам других стран эвакуироваться из Киева сохраняет актуальность в связи с переходом Вооруженных сил РФ к систематическим ударам по военной инфраструктуре Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

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