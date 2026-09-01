Захарова назвала актуальной просьбу МИД эвакуировать дипломатов из Киева

Рекомендация МИД России иностранному дипломатическому корпусу и гражданам других стран эвакуироваться из Киева сохраняет актуальность в связи с переходом Вооруженных сил РФ к систематическим ударам по военной инфраструктуре Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.