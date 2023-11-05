Кроссовер BMW XM побил рекорд Пайкс-Пик даже после столкновения с деревом

Летом 2023 года в США состоялся 101-й в истории старт на гору Пайкс-Пик — одним из участников знаменитой гонки Pikes Peak International Hill Climb стал первый за более чем 40 лет самостоятельный проект BMW M.
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