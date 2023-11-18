Недавно открытый эффект витамина В12 удивил ученых

Витамин В12 положительно влияет на состояние кровеносной и нервной системы, облегчает синтез ДНК. Исследователи из Института биомедицинских исследований Барселоны (Испания) обнаружили, что также витамин влияет на процессы регенерации.
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