В результате отражения атаки БПЛА в Севастополе загорелась кровля детского сада

В результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства».
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