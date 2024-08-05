Больше половины (56,3%) преступлений в Москве совершают люди, не зарегистрированные в городе, сообщила столичная прокуратура со ссылкой на анализ данных 17 972 установленных преступников за первое полугодие 2024 года.
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