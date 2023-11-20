Haaretz: в ЦАХАЛ проигнорировали сообщения женщин-военных об атаке ХАМАС

Женское подразделение армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, сообщали о подозрительной активности боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС, но командование их игнорировало.
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