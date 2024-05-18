В Англии запретят играть головой футболистам младше 11 лет – для безопасности детей

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что начнет постепенно запрещать намеренную игру головой во всех матчах команд для детей 11 лет и младше.
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