Белый Севастополь: где найти настроение сказочной зимы?Традиционную новогоднюю выставку в художественном музее имени Крошицкого посвятили юбилею «Снежной Королевы»! Сказке Ганса Христиана Андерсена — 180 лет.
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