Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Власти выделили свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе

Власти выделили свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе

Правительство решило направить более 4,3 млрд рублей для поддержки туристических компаний Крыма и Севастополя, которые оказались «в непростой ситуации» из-за падения турпотока на фоне действий ВСУ, сообщила пресс-служба кабмина.

Вернуться к статье