Власти выделили свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе

Правительство решило направить более 4,3 млрд рублей для поддержки туристических компаний Крыма и Севастополя, которые оказались «в непростой ситуации» из-за падения турпотока на фоне действий ВСУ, сообщила пресс-служба кабмина.
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