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BTC ниже $18 500, ETH в стейкинге потерял половину цены, а капитализация USDT ниже $70 млрд

BTC ниже $18 500, ETH в стейкинге потерял половину цены, а капитализация USDT ниже $70 млрд

Очередной виток спада криптовалютного рынка привёл к падению биткоина ниже $ 20 000. Сейчас цена главной криптовалюты колеблется на уровне $ 18 400.

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