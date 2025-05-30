"БКС": знания о финансах необходимо прививать детям до 10-летнего возраста

Подавляющее большинство опрошенных инвесторов (83%) уверены, что знания о деньгах необходимо прививать детям до 10-летнего возраста, при этом 66% респондентов считают, что с 10 до 16 лет уже можно переходить к основам инвестирования.
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