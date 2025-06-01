Власти США не знали о планах Киева ударить по военным аэродромам РФ — CBS

Информации о планируемом Киевом нападении на военные аэродромы в России не было у администрации президента США Дональда Трампа, заявила корреспондент американского телеканала CBS при Белом доме Дженнифер Джейкобс 1 июня в соцсети X со ссылкой на собственные источники.
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