Военное обозрение

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Американское издание: Москва и Пекин имеют больше влияния на голосование в Генассамблее ООН, чем Вашингтон

Американское издание: Москва и Пекин имеют больше влияния на голосование в Генассамблее ООН, чем Вашингтон

Соединённые Штаты, а в их лице и весь коллективный Запад часто пытаются выдать своё мнение за мнение мирового сообщества.

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