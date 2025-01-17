Полицейские проверили в Московской области производственный цех и пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щёлковское» при поддержке Росгвардии в ходе проведения мероприятий проверена деятельность цеха по производству кондитерских изделий, расположенного в рабочем посёлке Свердловский.