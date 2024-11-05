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Полицейские обезвредили агрессивного алабая в Тайшетском районе Иркутской области

Полицейские обезвредили агрессивного алабая в Тайшетском районе Иркутской области

Сотрудникам полиции Тайшетского района Иркутской области пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивную собаку породы алабай, которая напала на своего хозяина и заблокировала выход из дома.

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