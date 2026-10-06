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Царьград

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Мантуров оценил новый препарат «Р-Фарм» для редких болезней

Мантуров оценил новый препарат «Р-Фарм» для редких болезней

Первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме БИОПРОМ-2026 в Геленджике ознакомился с препаратом компании «Р-Фарм» для терапии редких аутовоспалительных заболеваний, применение которого у взрослых уже одобрено Минздравом.

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