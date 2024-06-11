ФСБ задержала группу чиновников в КЧР по делу о растрате бюджетных средств В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники Федеральной службы безопасности по делу о хищении государственных средств задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей.
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