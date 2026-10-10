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1 подписчик

Плагины Claude для текстов: десять навыков для авторов статей, октябрь 2026

Плагины Claude для текстов: десять навыков для авторов статей, октябрь 2026

Модель выдаёт гладкий, легко узнаваемый текст. Сначала идёт подводка, потом мысль, потом три прилагательных подряд, а в конце вывод, который просто пересказывает абзац.

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