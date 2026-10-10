Плагины Claude для текстов: десять навыков для авторов статей, октябрь 2026

Модель выдаёт гладкий, легко узнаваемый текст. Сначала идёт подводка, потом мысль, потом три прилагательных подряд, а в конце вывод, который просто пересказывает абзац.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым