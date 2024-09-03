Экс-премьер Джонсон: правительство Британии бросает Израиль в конфликте с ХАМАС

Лейбористское правительство Великобритании, решившее приостановить действие лицензий на экспорт вооружения в Израиль, бросает еврейское государство в его конфликте с палестинским исламистским движением ХАМАС.
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