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Экс-премьер Джонсон: правительство Британии бросает Израиль в конфликте с ХАМАС

Экс-премьер Джонсон: правительство Британии бросает Израиль в конфликте с ХАМАС

Лейбористское правительство Великобритании, решившее приостановить действие лицензий на экспорт вооружения в Израиль, бросает еврейское государство в его конфликте с палестинским исламистским движением ХАМАС.

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