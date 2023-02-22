Как мошенники получают наши персональные данные из банков? Объяснил эксперт

Утечки и похищения персональных данных клиентов из банков и других финансовых организаций обычно связаны со взломом архивов, которые защищены слабее, чем информация о текущих операциях, или некорректной работой при тестировании новых систем.
Утечки и похищения персональных данных клиентов из банков и других финансовых организаций обычно связаны со взломом архивов, которые защищены слабее, чем информация о текущих операциях, или некорректной работой при тестировании новых систем.
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