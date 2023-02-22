Как мошенники получают наши персональные данные из банков? Объяснил эксперт

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Утечки и похищения персональных данных клиентов из банков и других финансовых организаций обычно связаны со взломом архивов, которые защищены слабее, чем информация о текущих операциях, или некорректной работой при тестировании новых систем.