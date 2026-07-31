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На обновление более 10 км дорог в двух районах Алтайского края выделили 435 млн рублей

На обновление более 10 км дорог в двух районах Алтайского края выделили 435 млн рублей

В Алтайском крае продолжают обновлять трассу Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" В Алтайском крае продолжается ремонт трассы Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское.

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